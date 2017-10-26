بالفيديو تعرف على ما يحفظه الببغاء المعجزة

متابعاتكثيراً ما نسمع عن طيور ببغاء تستطيع أن تنطق بعدد من الجمل والكلمات، الغناء وحتى الحديث مع أصحابها في حالات نادرة ولكن في الأردن الببغاء "المعجزة" تخطى قدراته الذكية وأصبح يتلو سورا من القرآن الكريم.وبحسب تقرير نشره موقع العربية، يستطيع الببغاء المعجزة واسمه "مدلل" وصاحبه أردني، أن ي

متابعات

كثيراً ما نسمع عن طيور ببغاء تستطيع أن تنطق بعدد من الجمل والكلمات، الغناء وحتى الحديث مع أصحابها في حالات نادرة ولكن في الأردن الببغاء “المعجزة” تخطى قدراته الذكية وأصبح يتلو سورا من القرآن الكريم.

وبحسب تقرير نشره موقع العربية، يستطيع الببغاء المعجزة واسمه “مدلل” وصاحبه أردني، أن يتلو بعض قصار سور القرآن. ويمضي أيامه وهو يتعلم كيف يتلو آيات وسور القرآن الكريم في مختبر صغير بمساعدة صاحبه الفني بمختبر أسنان في الأردن حسين السوالمة.

وحول طائره الجميل مُدلل (عمره نحو ست سنوات) قال حسين السوالمة “طائر الكاسكو من أذكى الطيور الموجودة، وفيه معجزة ربنا حطها فيه إنه مقلد الأصوات بشكل كبير. ومستعد يحفظه الإنسان قد ما يقدر من الكلمات، ويستخدمها الطائر بشكل أنت بتعطيه إياها”، وفق تقرير العربية

ويقتني السوالمة مُدلل منذ كان عمره ستة أشهر. وأضاف “جبت الطير وعمره ست أشهر، صار له عندي تقريباً ست سنوات. طبعاً تعلم خلال فترة الست سنوات. بده تعب صراحة، شديد ومتابعة وصبر عليه. إحنا حفظناه مفردات، بعدين حفظناه من المفردات اللي معاه جُمَل، بعدين الجُمل خليناها تصير مرتبة في شكل أو في آخر. فارتأينا نعلمه سور من القرآن، والحمد لله، الله قدرنا على تعليمه سورة الإخلاص وسورة الكوثر وسورة المسد”.

ويؤكد السوالمة أنه يحب “مُدلل” جداً، وتوضيحاً لذلك قال “والله باحبه، صراحة يعني. يعني إنك تربي ولد صغير ويحكي، بيجوز شيء طبيعي جداً، أما تربي طير ويحكي بالوضوح اللي سمعناه، يعني باتصور إنه قريب للمعجزة، فعلا إعجاز”.

ومن العجب أن مُدلل يتلو السور التي يحفظها من #القرآن بنطق سليم وواضح تماماً.