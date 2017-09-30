بالفيديو.. تصريحات البدري قبل مباراة النجم الساحلي

متابعات:أكد حسام البدري، المدير الفنى للأهلي، أنه يكنّ كل التقدير والاحترام لفريق النجم الساحلى، ويعلم إمكانياته جيدا، لكنه سيسعى لتحقيق الفوز أو أى نتيجة إيجابية تخدم المارد الأحمر فى طريقه للوصول إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا.وأضاف البدرى خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى، أنه على علم بأن الأه

متابعات:

أكد حسام البدري، المدير الفنى للأهلي، أنه يكنّ كل التقدير والاحترام لفريق النجم الساحلى، ويعلم إمكانياته جيدا، لكنه سيسعى لتحقيق الفوز أو أى نتيجة إيجابية تخدم المارد الأحمر فى طريقه للوصول إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف البدرى خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى، أنه على علم بأن الأهلي لم يستطع الفوز على النجم فى أى مبارة على ملعب “سوسة” فى تونس، إلا أنه سيسعى جاهداً من أجل كسر تلك العقدة، هو ما شدد عليه للاعبيه فى كثير من المحاضرات التى تحدث فيها عن تلك المباراة.

وتابع البدرى حديثه موضحا أن حظوظ الفريقين ستظل متساوية حتى مباراة الإياب فى برج العرب والمحدد لها يوم 22 أكتوبر المقبل، نافيا بشدة تعرضه للإساءة من جانب الجماهير التونسية وتحديدا جماهير الترجى التونسى فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إياب دور الثمانية، يوم الأحد الماضى، على ملعب الأخير برادس.