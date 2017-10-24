بالفيديو.. تريزيجيه يسجل هدفين في مرمى نجيدي بيليدي سبور بكأس تركيا

متابعات:واصل الدولى المصرى محمود حسن تريزيجيه، تألقه وقاد فريقه قاسم باشا التركى، الثلاثاء، لاكتساح نظيره نيجدي 5-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور الرابع لبطولة كأس تركيا.ولم يشارك تريزيجيه أساسيًا في اللقاء، ونزل أرضية الملعب مع انطلاق الشوط الثاني، إذ كان فريقه متأخرًا بهدف

متابعات:





واصل الدولى المصرى محمود حسن تريزيجيه، تألقه وقاد فريقه قاسم باشا التركى، الثلاثاء، لاكتساح نظيره نيجدي 5-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور الرابع لبطولة كأس تركيا.

ولم يشارك تريزيجيه أساسيًا في اللقاء، ونزل أرضية الملعب مع انطلاق الشوط الثاني، إذ كان فريقه متأخرًا بهدف نظيف سجله اللاعب أكبوروك في الدقيقة 36، لصالح فريق نيجدي.