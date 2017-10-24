بالفيديو.. تريزيجيه يسجل هدفين في مرمى نجيدي بيليدي سبور بكأس تركيا

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واصل الدولى المصرى محمود حسن تريزيجيه، تألقه وقاد فريقه قاسم باشا التركى، الثلاثاء، لاكتساح نظيره نيجدي 5-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور الرابع لبطولة كأس تركيا.
ولم يشارك تريزيجيه أساسيًا في اللقاء، ونزل أرضية الملعب مع انطلاق الشوط الثاني، إذ كان فريقه متأخرًا بهدف نظيف سجله اللاعب أكبوروك في الدقيقة 36، لصالح فريق نيجدي.
ونجح ترزيجيه في إحراز هدفين في الدقيقتين 57 و80، وصنع آخر لزميله على جوزمين، في الدقيقة 65، فيما أضاف أحمد الديز وصامويل إيدوك هدفين آخرين لقاسم باشا في الدقيقتين 59 و77، لينتهي اللقاء بفوز قاسم باشا بنتيجة 5-1.