بالفيديو..ترامب وبنس يخفيان زجاجة مياه تحت المنضدة ويثيران ضجة

متابعات انتشر مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، قام خلاله الرجلان بعمل ملفت للأنظار، لم يتم الكشف عن أسبابه، رغم أنه أحدث ضجة على الإنترنت.ونقلت سبوتنيك الروسية عن شبكة "سي سبان" التلفزيونية الرسمية مقطع فيديو لاجتماع ترامب وبنس مع مسؤولي الوكالة الفيدرالية لإدارة الط

متابعات

انتشر مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، قام خلاله الرجلان بعمل ملفت للأنظار، لم يتم الكشف عن أسبابه، رغم أنه أحدث ضجة على الإنترنت.

ونقلت سبوتنيك الروسية عن شبكة “سي سبان” التلفزيونية الرسمية مقطع فيديو لاجتماع ترامب وبنس مع مسؤولي الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في واشنطن، لدراسة الاستعدادات لاحتمال اندلاع أعاصير في الفترة المقبلة.

لكن الملفت للانتباه هو أن دونالد ترامب أثناء استماعه لحديث أحد المسؤولين قام بأخذ زجاجة المياه الموضوع أمامه ووضعها تحت الطاولة بطريقة مفاجئة، وتبعه مباشرة نائبه مايك بنس، الذي قام بنفس الخطوات، فيما وصفه بعض مستخدمي الإنترنت بـ”الكود السري” بين ترامب وبنس.

وقال موقع “إن بي سي نيويورك” إن اجتماع إدارة الطوارئ كان متعلقا بهذا الموقف، في إشارة إلى تصرف ترامب، بينما اعتبر أحد مستخدمي “تويتر” أن الهدف من هذا التصرف هو رغبتهما في التقاط صور أكثر وضوحا.



