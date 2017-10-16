بالفيديو.. بنك مصر: نسعى لتقليل الأموال النقدية بفروع بالعريش

على خلفية الهجوم الإرهابي على بنك الأهلي المصري أحمد الدسوقىقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، مساء اليوم الاثنين، إن مصرفه يسعى لتقليل كم الأموال النقدية بفروع البنك بسيناء خاصة بمدينة العريش.وكان فرع البنك الأهلى بالعريش تعرض اليوم لهجوم إرهابى أسفر عن مقتل 3 أفراد أمن وسرقة ملايين ال

على خلفية الهجوم الإرهابي على بنك الأهلي المصري

أحمد الدسوقى

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، مساء اليوم الاثنين، إن مصرفه يسعى لتقليل كم الأموال النقدية بفروع البنك بسيناء خاصة بمدينة العريش.

وكان فرع البنك الأهلى بالعريش تعرض اليوم لهجوم إرهابى أسفر عن مقتل 3 أفراد أمن وسرقة ملايين الجنيهات.

واتفق المغربى فى مداخلة تلفونية مع مقدمة برنامج هنا العاصمة، الإعلامية لميس الحديدي، أن الهدف من تقليل الأموال فى فروع العريش حتى لا يستخدمها الإرهابيون فى حالة سطوهم عليها.

وأوضح أن خطوة التقليل دون إخلال بمتطلبات المتعاملين.



