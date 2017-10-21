بالفيديو.. بلنسية يسحق أشبيلية البائس ويهدد المتصدر برشلونة

سبوتنيك أحرز جونسالو جيديس هدفين وصنع هدفًا آخر ليقود بلنسية المتألق للفوز 4- صفر على أشبيلية، اليوم السبت، ويصبح على مسافة نقطة واحدة من برشلونة، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. وحسب "رويترز" واصل فريق المدرب مارسيلينو غارسيا تورال…

سبوتنيك

أحرز جونسالو جيديس هدفين وصنع هدفًا آخر ليقود بلنسية المتألق للفوز 4- صفر على أشبيلية، اليوم السبت، ويصبح على مسافة نقطة واحدة من برشلونة، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.





وحسب “رويترز” واصل فريق المدرب مارسيلينو غارسيا تورال بدايته المذهلة، هذا الموسم، بفوز مقنع على الفريق الأندلسي الذي لم يقدم الكثير باستاد ميستايا الصاخب.

وأتبع جيديس هدفه الرائع ضد ريال بيتيس، الأسبوع الماضي، بهدف مذهل آخر، بعدما مر من لاعبين اثنين قبل أن يسدد كرة قوية داخل مرمى سيرجيو ريكو في الدقيقة 43.

وضاعف سيموني زازا تقدم بلنسية بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، بعدما تفوَّق على المدافع سيمون كير ليسدد في الزاوية البعيدة محرزًا هدفه الثامن هذا الموسم.

وأضاف سانتي مينا الهدف الثالث بعد تمريرة من جيديس الرائع قبل أن يحرز اللاعب البرتغالي البالغ عمره 20 عامًا هدفه الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليرتفع رصيد بلنسية الذي يخلو سجله من الهزائم، إلى 21 نقطة في المركز الثاني.

ويستضيف برشلونة ملقة متذيل الترتيب، بينما تعادل ليفانتي 1- 1 مع خيتافي، وفاز ريال بيتيس 2- صفر على الافيس في مباريات أخرى، اليوم السبت.