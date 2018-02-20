بالفيديو.. بشرى: عمرو دياب ذاكرة جيلنا وأتمنى الغناء معه

أحمد حمدي قالت النجمة بشرى إن عمرو دياب هو ذاكرة جيلنا وذكرياتنا وواجهتنا ويكفي تربعه على عرش وقمة الغناء في مصر ثلاثين عاما وحتى الآن. وأضافت في تصريحات خاصة للمال أنها أصغر من أن تتكلم عليه فهو دائم التركيز في عمله الفني مئة في المئة وليس له في أي شيء سوى عمله، ولا يتحدث مع الناس سوى بما يقدمه ف

أحمد حمدي

قالت النجمة بشرى إن عمرو دياب هو ذاكرة جيلنا وذكرياتنا وواجهتنا ويكفي تربعه على عرش وقمة الغناء في مصر ثلاثين عاما وحتى الآن.

وأضافت في تصريحات خاصة للمال أنها أصغر من أن تتكلم عليه فهو دائم التركيز في عمله الفني مئة في المئة وليس له في أي شيء سوى عمله، ولا يتحدث مع الناس سوى بما يقدمه فنيا للجمهور فقط.

وأكدت أنها تتمنى الغناء معه على المسرح وسيظل دائما رقم 1 في الغناء ورمز له وتحب موسيقاه جدا.

وعلقت أيضا بشرى: الأيام الماضية على الفيديو الذي نشره عمرو دياب على حسابه الرسمي وهو يمارس الرياضة ولفت به أنظار الكثير من النجوم والجمهور.



