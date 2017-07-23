بالفيديو .. برشلونة يثأر من يوفنتوس بهدفي نيمار

المال – خاص حقق فريق برشلونة الإسبانى فوزاً معنوياً على يوفنتوس الإيطالى، بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما فجر اليوم الأحد، بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.وتمكن البرازيلى نيمار من تسجيل هدفى برشلونة فى الدقيقتين 15 و26، بين

المال – خاص

حقق فريق برشلونة الإسبانى فوزاً معنوياً على يوفنتوس الإيطالى، بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما فجر اليوم الأحد، بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

وتمكن البرازيلى نيمار من تسجيل هدفى برشلونة فى الدقيقتين 15 و26، بينما جاء هدف يوفنتوس الوحيد عن طريق جورجيو كيللينى فى الدقيقة 63 من عمر المباراة.

ونجح برشلونة فى رد اعتباره أمام يوفنتوس، بعدما نجح الأخير فى الإطاحة بالفريق الكتالونى من النسخة الماضية بمسابقة دورى أبطال أوروبا، والتى توج بلقبها ريال مدريد على حساب يوفنتوس.