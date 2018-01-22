بالفيديو .. بدء اجتماعات وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن

المال - خاصبدأت منذ قليل اجتماعات وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة وزير الخارجية أحمد شكري.وكان وزير الخارجية سامح شكري قد توجه إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم، للمشاركة في الاجتماع الذي يتناول سبل دعم وتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وف



المال – خاص

بدأت منذ قليل اجتماعات وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة وزير الخارجية أحمد شكري.

وكان وزير الخارجية سامح شكري قد توجه إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم، للمشاركة في الاجتماع الذي يتناول سبل دعم وتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وفقا لبيان صادر عن الوزارة أمس.

وكان المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، قد أشار أمس إلى أن اجتماع الرياض عكس مجدداً التزام تحالف دعم الشرعية في اليمن بالاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، وكذا التزام جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعباً، بالتضامن مع الأشقاء في اليمن في الظروف الصعبة التي يمرون بها، مؤكداً حرص مصر على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني من أجل إيصال المساعدات الإنسانية وتمكين الحكومة الشرعية من السيطرة على كامل الأراضي اليمنية.



