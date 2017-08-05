بالفيديو.. بايرن ميونيخ يفك عقدة السوبر الألماني بالفوز على دورتموند

علي المصري: فك بايرن ميونيخ عقدة السوبر الألماني، بعدما فاز علي غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، 5_4 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2_2، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، علي ملعب "سيجنال أيدونا بارك"، وبلغ ‏عدد الحضور الجماهيري في المباراة 81,360 متفرج. تقدم أصحاب ال

علي المصري:

فك بايرن ميونيخ عقدة السوبر الألماني، بعدما فاز علي غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، 5_4 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2_2، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، علي ملعب “سيجنال أيدونا بارك”، وبلغ ‏عدد الحضور الجماهيري في المباراة 81,360 متفرج.

تقدم أصحاب الأرض والجمهور مبكرا، وتحديدا في الدقيقة 12 عن طريق كريستيان بوليسيتش، قبل أن يتعادل الضيوف، بعد ستة دقائق فقط، عن طريق المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

و‏من فرصة هدف ضائع للبايرن إلى هجمة مرتدة سريعة، أضاف بيير إيميريك أوباميانج، الهدف الثاني لدورتموند، في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

وبلغت الأثارة ذروتها في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، وبعد دربكة في منطقة جزاء دورتموند، وضع لوكاش بيشتشيك مدافع أصحاب الأرض الكرة في مرماه بالخطأ، معلنا عن هدف التعادل.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، لتبتسم ركلات المعاناة لبايرن ميونيخ، ويفوز بنتيجة 5_4.

وعادل البايرن عدد مرات فوز بالسوبر الألماني، بعدما ألتقي الغريمين في ستة لقاءات، فاز كل فريق بثلاثة بطولات للسوبر، علما بأن الدوري الألماني سينطلق يوم الجمعة المقبلة.