بالفيديو.. الوداد يتجاوز اتحاد الجزائر ويتأهل لنهائى أبطال أفريقيا

علي المصري: تجاوز الوداد البيضاوى المغربى، عقبة ضيفه اتحاد الجزائر الجزائرى، بالتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب "المركب الرياضى محمد الخامس" بالدار البيضاء، ليتأهل لنهائى التشامبيونزليخ الأفريقي، مستفيدا من تعادله ذهابا بدون

علي المصري:

تجاوز الوداد البيضاوى المغربى، عقبة ضيفه اتحاد الجزائر الجزائرى، بالتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب “المركب الرياضى محمد الخامس” بالدار البيضاء، ليتأهل لنهائى التشامبيونزليخ الأفريقي، مستفيدا من تعادله ذهابا بدون أهداف، ليصل للمباراة النهائية، بمجموع اللقاءين 3-1.

تقدم وليد الكرتى لأصحاب الأرض والجمهور بهدف فى الدقيقة 26، قبل أن يضيف زميله أشرف بنشرقى، الهدف الثانى فى الدقيقة 54، وتعرض لاعب الوداد أمين عطوشى للطرد من قبل حكم اللقاء السنغالى مالانج دييدهيو، فى الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وقلص أيوب عبداللاوى النتيجة للضيوف فى الدقيقة 68، قبل أن يعود بنشرقى مجددا ويطلق رصاصة الرحمة على الضيوف، ويسجل هدف رائع من مجهود فردى فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع عن اللقاء.

وينتظر الوداد البيضاوى الفائز من لقاء نصف النهائى الأخر، الذى سيقام غدا الأحد، ويجمع الأهلى “صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز باللقب – 8 مرات”، والنجم الساحلى التونسى، والذى سيقام على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، علما بأن لقاء الذهاب أنتهى بفوز الفريق التونسى بهدفين مقابل هدف.