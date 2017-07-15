بالفيديو .. النني يكسر صيامه التهديفي بصاروخية في شباك سيدني

المال خاص سجل المصري الدولي محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزى، هدفا رائعا في الفوز المعنوي الذي حققه فريقه على ويسترن سيدنى الإسترالى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباراة ودية.وشارك النني من البداية وحتى الدقيقة 66.وافتتح أوليفييه جيرو النتيجة في الدقيقة 33 ثم أحرز آرون رامسي الهدف

المال خاص

سجل المصري الدولي محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزى، هدفا رائعا في الفوز المعنوي الذي حققه فريقه على ويسترن سيدنى الإسترالى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباراة ودية.

وشارك النني من البداية وحتى الدقيقة 66.

وافتتح أوليفييه جيرو النتيجة في الدقيقة 33 ثم أحرز آرون رامسي الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 37.

وتحرر النني هجوميا في المباراة وتقدم لنصف ملعب الفريق المضيف كثيرا واستطاع هز الشباك في الدقيقة 44 بعدما سدد كرة اصطدمت بقدم لاعب المنافس وسكنت الشباك.

والهدف هو الأول للننى منذ 486 يوماً، عندما سجل هدف أرسنال الوحيد فى شباك برشلونة الإسبانى بالمباراة التى جمعتهما بملعب “كامب نو” فى إياب دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

هدف محمد النني :

