بالفيديو..الموسيقار اللبناني أسامة الرحباني: الموسيقى العربية تتخبط

أحمد حمدي قال الموسيقار اللبناني الكبير، أسامة الرحباني، إن الموسيقى العربية تتخبط منذ فترة طويلة وليس الآن فقط، مستدركا "لكن هناك دائما الجيد والردئ بجميع المجالات في الحياة الشاعر والملحن والمحامي والدكتور وغيرها من المجالات". وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال":…

أحمد حمدي

قال الموسيقار اللبناني الكبير، أسامة الرحباني، إن الموسيقى العربية تتخبط منذ فترة طويلة وليس الآن فقط، مستدركا “لكن هناك دائما الجيد والردئ بجميع المجالات في الحياة الشاعر والملحن والمحامي والدكتور وغيرها من المجالات”.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال”: أن الإعلام يقوم بتسويق الفن الهابط بصورة كبيرة بحجة أن الجمهور عاوز كده لكن يوجد في مصر أصوات جيدة أيضا.

وأشار الرحباني إلى أن السوشيال ميديا ساعدت أن يقول كل مايريد وكل مطرب يرى الفانز له هو جمهوره، مستدركا “لكن ذلك ليس حقيقيا وفي النهاية هذه فقاعات تنتهي مع مرور الوقت”.



