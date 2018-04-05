بالفيديو الموزع الموسيقي أحمد عادل: أجهز لمشاريع فنية جديدة

أحمد حمديقال الموزع الموسيقي أحمد عادل، إنه تعاون مع نجم الإنشاد الديني مصطفى عاطف في ألبومه الجديد "كأني معاك" في أغنيتين الأولى فيها إنشاد " تشيل اوت ميوزييك " لتغيير شكل الإنشاد بحيث نقدم موسيقى يحبها الجمهور وأغنية ثانية من التراث المغربي نقدمها بشكل موسيقى مختلف ونتمنى أن تنال اعجاب الناس.و

أحمد حمدي

قال الموزع الموسيقي أحمد عادل، إنه تعاون مع نجم الإنشاد الديني مصطفى عاطف في ألبومه الجديد “كأني معاك” في أغنيتين الأولى فيها إنشاد ” تشيل اوت ميوزييك ” لتغيير شكل الإنشاد بحيث نقدم موسيقى يحبها الجمهور وأغنية ثانية من التراث المغربي نقدمها بشكل موسيقى مختلف ونتمنى أن تنال اعجاب الناس.

وأضاف عادل في تصريحات خاصة للمال أن علاقته بمصطفى عاطف منذ 7 سنوات وبدا معه مشواره الفني حينما أنتج ووزع له أغنية قمر وحققت نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أن أي عمل في حب النبي عليه السلام يكون جميلا .

وكشف عادل عن أنه يجهز حاليا لمشاريع فنية جديدة مع النجم حمادة هلال في مسلسله الرمضاني قانون عمر وكذلك مع الداعية مصطفى حسني يقوم بتقديم التوزيع الموسيقي لبرنامجه الجديد في رمضان وكذلك مع النجم تامر حسني في ألبومه الغنائي الجديد أيضا .



