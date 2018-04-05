بالفيديو المنتج أحمد نور: أجهز لمسلسل بعد رمضان

أحمد حمديقال المنتج أحمد نور، إنه يقوم حاليا بالانتهاء من تصوير مسلسل يوميات زوجة مفروسة الجزء الرابع استعدادا لإمكانية عرضه في موسم رمضان 2018 .وأضاف نور في تصريحات خاصة لـ"المال"، أنه يجهز أيضا لمسلسلات مكونة من 45 حلقة بعد شهر رمضان ويحضر لها مع قناة كبيرة في مصر بالإضافة أنه سيخوض تجربة إنتا

أحمد حمدي

قال المنتج أحمد نور، إنه يقوم حاليا بالانتهاء من تصوير مسلسل يوميات زوجة مفروسة الجزء الرابع استعدادا لإمكانية عرضه في موسم رمضان 2018 .

وأضاف نور في تصريحات خاصة لـ”المال”، أنه يجهز أيضا لمسلسلات مكونة من 45 حلقة بعد شهر رمضان ويحضر لها مع قناة كبيرة في مصر بالإضافة أنه سيخوض تجربة إنتاج في السينما قريبا .

ولفت نور إلى أن مسلسل يوميات زوجة مفروسة قد يعرض خارج موسم رمضان أو في رمضان لأن الخطة الخاصة بالمسلسلات تتغير أسبوعيا .

وأشار إلى أنه لم يكن يفكر أبدا في تقديم مسلسلات الأجزاء المتتالية لكن النجاح يجلب نجاحا جديدا

وقال : “حينما قدم مسلسل يوميات زوجة مفروسة الجزء الأول لم يطلق عليه جزءا معينا لكن حينما نجح طلب منه الجمهور الجزء الثاني للعمل وحينما نجح الجزء الثاني طلب منه تقديم جزء ثالث ورابع”، مشيرا إلى أنه يعمل طبقا لطلبات السوق منه ولم يكن هناك طلب على المسلسل لن يعمل عليه مجددا” .

وأوضح المنتج أحمد نور ان تخفيض القنوات الفضائية لميزانية الأعمال الدرامية في شهر رمضان هذا العام كما أعلن الفترة السابقة لـ230 مليون جنيه فقط لأي قناة لشراء مسلسلات معينة ، إنه رقما معلنا لكنه غير دقيق ولايتم العمل به أبدا لانه ليس من المعقول ان يتم خسف الصناعة بالأرض فجأة

وأضاف : ” لايمكن المبالغة في الاجور الخاصة بالنجوم وكذلك لايمكن أن نخفض كل الأجور مثل الكاميرات واجر اللوكيشين والاضاءة والمخرج الخاص بالمسلسل أما النجوم يمكن استبدالهم بآخرين ولن يمانع الجمهور في ذلك لكن لن نستطيع إيقاف الصناعة لبعض الوقت” .

ونوه إلى أن الانتاج متحمل عبء الصناعة بشكل كبير وهناك صعوبات كبيرة في الانتاج منذ عام 2013 وحتى الآن ولا نعرف متى سيتم إنهاء هذه الازمة حقيقة لذلك من المفترض أن يذهب أهل الصناعة لكل منتج ويشكرونه .

واختتم أن راديو وان لا يتوقف ابدا عن إنتاج المسلسلات الاذاعية في شهر رمضان كل عام .



