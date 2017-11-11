بالفيديو.. المغرب تهزم كوت ديفوار وتتأهل للمرة الخامسة لكأس العالم

حقق المنتخب المغربي مساء اليوم السبت، انتصاراً مستحقا على مستضيفه منتخب كوت ديفوار، بهدفين نظيفين، 2، في أبيدجان، لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية، ليتأهل “أسود الأطلسي” إلى نهائيات كأس العالم “روسيا 2018”.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة تاركا كوت ديفوار في المركز الثاني بـ8 نقاط، ليعود المغرب للظهور في العرس العالمي للمرة الخامسة في تاريخه بعد طول غياب، حيث سبق له وأن خاض البطولة في سنوات 1970، 1986، 1994 و1998.

استهل المنتخب المغربي اللقاء بمحاولات هجومية واضحة معتمداً على الإختراقات من الأطراف بهدف إبعاد منافسه عن مناطقه، وبعد إنتصاف الشوط نجحت المحاولات المغربية، حيث أرسل نبيل درار كرة عرضية من الجهة اليمنى باتجاه المرمى، فاتت على الجميع لتغالط الحارس وتسكن شباكه، هدف المغرب الأول في الدقيقة 25.

اكتسب المغاربة الثقة وعادوا للهجوم معتمدين على التمريرات السريعة، ومن ركنية أرسلها مبارك بوصوفة داخل المنطقة قابلها المدافع مهدي بن عطية مباشرة وسددها نحو الشباك، الهدف الثاني في الدقيقة 30.

في الشوط الثاني، تواصل “سيناريو” اللقاء كما كان عليه سابقه، اندفاع كبير من أصحاب الأرض قوبل بأداء دفاعي منظم من قبل المغاربة بقيادة بن عطية وسايس ومساندة البقية، فيما شكلت المرتدات السريعة عدة فرص لمضاعفة النتيجة، لكن ظلت اللمسة الأخيرة حائلا دونهم والتسجيل.