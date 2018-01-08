بالفيديو..المطربة نهال نبيل: سارة ووديع الصافي من أسرار نجاحي

أحمد حمدي قالت المطربة الشابة نهال نبيل، إن أغنيتها سارة التي قدمتها سابقا تعتبر بطاقة التعارف بينها وبين الجمهور المصري وتسعى دائما لغنائها في حفلاتها الفنية خاصة حفلها الأخير بدار الأوبرا المصرية . وأضافت في تصريحات خاصة للمال نيوز أن الأغنية من ألحان الموسيقار ياسر عبد الرحمن ولاتقل في أهميتها

أحمد حمدي



قالت المطربة الشابة نهال نبيل، إن أغنيتها سارة التي قدمتها سابقا تعتبر بطاقة التعارف بينها وبين الجمهور المصري وتسعى دائما لغنائها في حفلاتها الفنية خاصة حفلها الأخير بدار الأوبرا المصرية .



وأضافت في تصريحات خاصة للمال نيوز أن الأغنية من ألحان الموسيقار ياسر عبد الرحمن ولاتقل في أهميتها عن أغنيات كثيرة موجودة على الساحة الفنية بالإضافة إلى أن الجمهور يستقبلها دائما بشكل جيد وفهيا اللون الطربي الغنائي .



وتحدثت أيضا عن لقائها بالراحل وديع الصافي في برنامج صولا الذي قدمته النجمة أصالة على مدى 3 مواسم مختلفة،



وأوضحت أن الصافي أشاد بصوتها ووجد فيه حسا مختلفا، مؤكدة أن هذا الرأي كان مشرفا بالنسبة لها ودفعة قوية لها في مسيرتها الفنية