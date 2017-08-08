بالفيديو .. المصري يتأهل لنهائي كأس مصر بعد غياب 19 عاما

علي المصري وصل فريق الكرة بالنادى المصرى، لنهائى كأس مصر، للمرة الأولى منذ 19 عاما، بعدما تغلب على الزمالك "حامل اللقب"، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، في مستهل لقاءات الدور قبل النهائي لكأس مصر. سجل عبدالله جمعه صانع ألعاب المصرى،

علي المصري

وصل فريق الكرة بالنادى المصرى، لنهائى كأس مصر، للمرة الأولى منذ 19 عاما، بعدما تغلب على الزمالك “حامل اللقب”، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، في مستهل لقاءات الدور قبل النهائي لكأس مصر.

سجل عبدالله جمعه صانع ألعاب المصرى، هدف المصرى الأول فى الدقيقة 86 من عمر اللقاء، عن طريق ضربة جزاء، قبل أن يضع عبدالله بيكا الهدف الثانى للمصرى، فى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وصعد الفريق البورسعيدى لنهائى الكأس، بعد الفوز بنسخة 1998، على حساب المقاولون العرب، وأكمل الزمالك “حامل اللقب فى أخر أربع سنوات”، موسمه الكارثى، وفشل فى الوصول لنهائى المسابقة للموسم السادس على التوالى.

تحفظ الفريقين في بداية اللقاء، ووضحت تعليمات طارق يحيي المدير الفني للزمالك، وحسام حسن نظيره في النصري، ولم يكن هناك خطورة تذكر علي مرمى أحمد بوسكا حارس الفريق البورسعيدي، وأحمد الشناوي حارس القلعة البيضاء.

وكانت أخطر هجمات الشوط الأول، في الدقيقة 32، عندما انفرد محمد الشامي بمرمى الزمالك، بتمريرة بينية من عبدالله جمعه، من بين دفاعات الزمالك، قبل أن ينقذ الشناوي الموقف، وتوغل محمود عبدالرازق “شيكابالا”، داخل دفاعات المصري، في الدقيقة 37، قبل أن يمرر تمريرة حريرية لباسم مرسي، الذي سدد كرة صاروخية، أنقذها أحمد بوسكا حارس المصري.

انتهي الشوط الأول من اللقاء الذي أداره تحكيميا المخضرم محمود عاشور، وعاونه كل من سمير جمال مساعد حكم أول، ومحمد عبد المجيد مساعد ثان، وأحمد حمدي حكماً رابعاً، بالتعادل السلبى بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، وضحت رغبة الزمالك في إنقاذ موسمه من الفشل، وفي الدقيقة 50، ومن عرضية رائعة لشيكابالا، من ضربة حرة غير مباشرة، وضع باسم مرسي الكرة بغرابة شديدة، فوق عارضة أحمد بوسكا حارس المصري.

وفي الدقيقة 56، أحتسب محمود عاشور حكم اللقاء، ضربة جزاء غريبة، علي إسلام صلاح مدافع وقائد المصري، قبل أن يتراجع عنها، وتتوتر الأجواء داخل الملعب، ويحصل شيكابالا علي كارت أصفر للاعتراض، قبل أن يستأنف اللعب مجددا، و يحصل على جبر مدافع الزمالك، علي إنذار للخشونة مع إسلام عطية لاعب المصري.

وبغرابة شديدة أضاع أحمد جمعة، هدفا مؤكدا للنادى المصرى فى الدقيقة 81، بعدما قابل عرضية متقنة أرسلها محمد الشامى من الناحية اليسرى، على نقطة منطقة الجزاء، ليضعها جمعة فوق عارضة أحمد الشناوى حارس الزمالك،

وأحتسب محمود عاشور حكم اللقاء، ضربة جزاء للمصرى، فى الدقيقة 85، بعدما راوغ من محمد الشامى لأحمد توفيق، ليعرقله بطريقة بتهور شديد، وسط اعتراضات كبيرة من لاعبى الزمالك، ليترجمها عبد الله جمعه، على يمين أحمد الشناوى، فى الدقيقة 86.

وكاد أحمد توفيق أن يصحح خطئه، ويتعادل للزمالك، بعدما أصطدمت تسديدته بالقائم الأيمن لأحمد بوسكا حارس المصرى، ويطلق عبدالله بيكا رصاصة الرحمة على الزمالك، مسجلا الهدف الثانى فى مرمى الزمالك، فى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بتمريرة سحرية من فريد شوقى.

وينتظر المصرى، الفائز من مواجهة الأهلي وسموحة، التي ستقام غدا الأربعاء، في نفس التوقيت والملعب، لملاقاته في نهائي البطولة الأقدم في مصر، والذي سيقام يوم الثلاثاء المقبل.