بالفيديو.. المخرج محمد حماد يضع شروطا لنجاح السينما السعودية

أحمد حمديقال المخرج السينمائي محمد حماد، إن السعودية دولة مهمة اقتصاديا ولها مصداقية كبيرة لدى العرب وقيامها بعمل طفرة مثل إنشاء دور عرض سينمائية شيء عظيم .وأضاف في تصريحات خاصة للمال أن تلك الخطوة مهمة بالنسبة للسينما المصرية والعربية عامة خاصة وأن الجاليات العربية تتنظر مشاهدة الأفلام&nb

أحمد حمدي

قال المخرج السينمائي محمد حماد، إن السعودية دولة مهمة اقتصاديا ولها مصداقية كبيرة لدى العرب وقيامها بعمل طفرة مثل إنشاء دور عرض سينمائية شيء عظيم .

وأضاف في تصريحات خاصة للمال أن تلك الخطوة مهمة بالنسبة للسينما المصرية والعربية عامة خاصة وأن الجاليات العربية تتنظر مشاهدة الأفلام

وتابع “السعوديون لديهم إقبال على مشاهدة السينما مثلما سمحوا للسيدات بمشاهدة مبارايات كرة القدم بالإضافة أن بطولة الشطرنج ستقام بالسعودية .

وأشار حماد إلى أن مسالة الرقابة السعودية للأفلام المعروضة فيها سيكون مثار جدل واسع الفترة القادمة بالإضافة أننا ندخل مجتمع له مميزات معينة وبناء قاعات عرض يجب أن يكون هناك تنمية اجتماعية بشكل مواز .

وأكد أيضا أنه فيما بعد سيكون هناك مشاكل مع الرقابة وكل الأمور مطروحة ويجب أن نتعامل مع ذلك في إطاره

وقال إن “المنافسة مع السينما الإمريكية والهندية مطروحة مثل السينما في دبي وغيرها ويجب أن ندرك ذلك جيدا لكن سيكون للسينما المصرية وجودها أتوقع ذلك” .

وقال محمد حماد لست على دراية بالوضع في السعودية اقتصاديا وسياسيا وإنما سينمائيا ارى انهم يقومون بخطوة للأمام جيدة ويمكن أن يكون هناك انتاج مشترك بيننا وبينهم وقدموا تجارب مختلفة وجديدة وفرضوا أنفسهم وذهبوا لمهرجانات في أفلام بركة يقابل بركة والمخرجة السعودية هيفاء منصور لكن من سيخطط للدمج والانتاج المشترك بينا وبينهم .

واختتم متسائلا: “هل سيكون هناك صناعة سينما في السعودية أم سيكون الامر مجرد بناء قاعات عرض فقط مثلما حدث في الثمانينات سابقا فيها؟”.

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