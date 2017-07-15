بالفيديو.. المتهم الشهم يحكي قصة سنوات من السجن العشوائي

كتب – محمد رجبالتقت "المال نيوز" أحمد عبد الرحمن المتهم الثاني في قضية مجلس الشورى والمفرج عنه مؤخراً بموجب عفو رئاسي صادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي."المتهم الشهم" كما أطلق عليه النشطاء، قُبض عليه أثناء مروره بالصدفة خلال أحداث مظاهرات مجلس الشورى وبعد أن بادر بالدفاع عن إحدى المتظاهرات.

كتب – محمد رجب

التقت “المال نيوز” أحمد عبد الرحمن المتهم الثاني في قضية مجلس الشورى والمفرج عنه مؤخراً بموجب عفو رئاسي صادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

“المتهم الشهم” كما أطلق عليه النشطاء، قُبض عليه أثناء مروره بالصدفة خلال أحداث مظاهرات مجلس الشورى وبعد أن بادر بالدفاع عن إحدى المتظاهرات.



عبد الرحمن قص حكايته الكاملة في هذا الفيديو.. كيف تم القبض عليه؟.. ومن هي الفتاة التي حاول الدفاع عنها؟.. وحقيقة الأحراز التي قيل إنها ضبطت معه.. ثم قصص من قابلهم في السجن.. وعلاقته بعلاء عبد الفتاح وأحمد دومة.. وكيف تغيرت شخصية “القطة المغمضة” على حد قوله.. وماذا يريد لمستقبله؟

كل الإجابات في الحوار التالي :

