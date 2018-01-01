بالفيديو..المتحدث باسم الرئاسة يكشف حجم المشروعات القومية

متابعات أكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن حجم المشروعات القومية التي شهدتها مصر فى الاعوام الثلاثة الماضية تفوق المشروعات خلال الثلاثين عاما الماضية.وأشار راضي -فى حديث للتلفزيون المصري مساء اليوم الأثنين- إلى ان المشروعات شملت الإسكان والطرق وتطوير البنية التحتية والإستز

متابعات

أكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن حجم المشروعات القومية التي شهدتها مصر فى الاعوام الثلاثة الماضية تفوق المشروعات خلال الثلاثين عاما الماضية.

وأشار راضي -فى حديث للتلفزيون المصري مساء اليوم الأثنين- إلى ان المشروعات شملت الإسكان والطرق وتطوير البنية التحتية والإستزراع السمكي وغيرها وتعود بالنفع على المواطن.

وأوضح السفير راضي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد فى الفترة الماضية فى جولات ميدانية وعلى ارض الواقع الكثير من المشروعات التنموية الكبري التى تغير خريطة مصر ومنها إنشاء 12 مدينة جديدة، وإنشاء 20 جامعة منها 6 جامعات بالعاصمة الادارية الجديدة ومشروعات صغيرة ومتوسطة ومشروعات للشباب

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