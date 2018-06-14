بالفيديو.. القوات المسلحة تعاون وزارة الداخلية فى تأمين احتفالات عيد الفطر

خطة مشتركة للقوات المسلحة والشرطة لتأمين المنشأت والاهداف الحيوية





بدور إبراهيم

بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى الإنتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية فى حماية المنشأت والمرافق العامة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية وذلك وفقا لمنظومة متكاملة من التنسيق وتنظيم التعاون مع الأجهزة المعنية بجميع محافظات الجمهورية .



جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع فى إطار احتفالات الشعب المصرى بعيد الفطر المبارك وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلح



حيث تم دفع العديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع لمعاونة عناصر الشرطة المدنية فى تأمين المنشأت العامة والأهداف الحيوية فى نطاق مسئوليتها وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التى تجوب الشوارع والميادين الرئيسية لبث الطمأنينة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال الاحتفالات والتصدى لأى محاولة للخروج عن القانون .

فيما تم التنسيق بين التشكيلات التعبوية ومديريات الأمن والأجهزة التنفيذية للإحتفاظ بقوات إضافية مدعومة بعناصر تخصصية وفنية جاهزة للتدخل السريع لمواجهة كافة المواقف الطارئة التى يحتمل حدوثها وتوفير الأمن والأمان خلال مظاهر الإحتفال بعيد الفطر المبارك .



