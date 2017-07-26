بالفيديو.. القوات المسلحة تحبط محاولة استهداف وحدة بالمنطقة الشمالية

المال خاصنجحت عناصر القوات المسلحة، فجر اليوم، فى إحباط محاولة إرهابية لاستهداف إحدى الوحدات العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية، حيث قامت سيارة دفع رباعى مفخخة ومحملة بأكثر من (1,5) طن من المواد شديدة الانفجار بمحاولة اقتحام إحدى الوحدات، وقامت عناصر التأمين والحراسة بالتعامل الفورى مع السيا

المال خاص

نجحت عناصر القوات المسلحة، فجر اليوم، فى إحباط محاولة إرهابية لاستهداف إحدى الوحدات العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية، حيث قامت سيارة دفع رباعى مفخخة ومحملة بأكثر من (1,5) طن من المواد شديدة الانفجار بمحاولة اقتحام إحدى الوحدات، وقامت عناصر التأمين والحراسة بالتعامل الفورى مع السيارة وبادرت بإطلاق النيران عليها مما أدى إلى تصفية سائقها الذى كان يرتدى حزاماً ناسفاً.

وقامت عناصر المهندسين العسكريين بالتعامل مع العربة المحملة بكميات من البراميل بها مواد شديدة الانفجار والذخائر التى تم إبطال مفعولها، وكذلك كميات من الأجزاء والقطع المعدنية لإنتاج أكبر كمية من الشظايا لإحداث أكبر خسائر ممكنة، بما يؤكد يقظة وإحترافية رجال القوات المسلحة واستعدادهم الدائم للتعامل بكل حسم للتصدى لكافة المحاولات الإرهابية التى تسعى للنيل من إستقرار الدولة المصرية واستهداف مؤسساتها الوطنية.

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