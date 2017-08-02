بالفيديو.. الفيصلي يفوز على الأهلي ويتأهل لنهائي البطولة العربية

علي المصريكرر الفيصلي الأردني، فوزه على النادي الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، في مستهل لقاءي الدور قبل النهائي للبطولة العربية، المقامة حاليا في مصر، والتي تختتم يوم الأحد المقبل.سجلي هدفي الفيصلي، السنغالي دومنيك ميندي

علي المصري

كرر الفيصلي الأردني، فوزه على النادي الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، في مستهل لقاءي الدور قبل النهائي للبطولة العربية، المقامة حاليا في مصر، والتي تختتم يوم الأحد المقبل.

سجلي هدفي الفيصلي، السنغالي دومنيك ميندي، في ولدقيقة 26، قبل أن يزيد أحمد فتحي، غلة الضيوف بهدف بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، ليواصل المونتينجري نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني للفيصلي، تفوقه علي الجهاز الأهلي، بعدما فاز في مباراة الجولة الأولي لدور المجموعات، بهدف نظيف.

ولم تفلح تغييرات حسام البدري، المدير الفني للأهلي، في تعديل النتيجة في الشوط الثاني، ولم تسفر التغييرات عن أي جديد، سوي سيطرة كاملة علي مجريات الشوط، ونجح المتألق معتز ياسين، حارس مرمى الفيصلي، في الزود عن مرماه ببسالة، برفقة رباعي خط الدفاع.

واتسمت المباراة بالأثارك والندية بين الفريقين، وحرم القائم الأيمن لمعتز ياسين، الأهلي من تسجيل هدف عن طريق تصويبة صاروخية من صالح جمعة في الدقيقة64 ، قبل أن تتعاطف عارضة محمد الشناوي مع أصحاب الأرض والجمهور، لترد رأسية أكرم الزوي في الدقيقة 79.

واعترض لاعبو الأهلي بشدة، علي حكم اللقاء الموريتاني علي لمغفري، في الدقيقة 84، وجاء سبب الاعتراض بسبب عدم احتسابه لركلة جزاء لصالح جمعة، ودخل الجهاز الفني وبدلاء الفريق لأرض الملعب، للاعتراض على قرار حكم المباراة.

واحتسب حكم اللقاء، ثماني دقائق وقتا محتسب بدل ضائع عن الشوط الثاني، وفي الدقيقة التاسعه، سجل المغربي وليد أزارو هدف تقليص الفارق، بعدما تابع عرضية أحمد فتحي، التي وصلت لجونيور أجايي، الذي سددها في العارضة، لتجد أزارو، ليسجل هدفه الأول مع النادي الأهلي، عقب إنضمامه إليه هذا الصيف.

وينتظر الفيصلي، الفائز من مواجهة اتحاد الفتح الرباطي المغربي مع الترجي الرباضي التونسي، التي ستقام في الثامنة من مساء غدا الخميس، علي ستاد الإسكندرية، لملاقاته يوم الأحد المقبل، علي ستاد برج العرب في نهائي البطولة، ولن تقام مباراة بين الخاسرين في نصف النهائي، لتحديد صاحب المركزين الثالث والرابع.