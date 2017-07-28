بالفيديو .. الفيصلي يصعد إلى نصف نهائي العرب بالعلامة الكاملة

المال – خاص تمكن فريق الفيصلي الأردني من خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية بعد أن حقق فوزه الثالث في البطولة على الوحدة الإماراتي بهدفين لهدف.وتأخر النادي الأردني بهدف شجله في الشوط الأول مراد باتنا لاعب الوحدة، قبل يتعادل "الزعيم" في الدقيقة 76 بهدف لوكاس سيمون، ثم ي

المال – خاص

تمكن فريق الفيصلي الأردني من خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية بعد أن حقق فوزه الثالث في البطولة على الوحدة الإماراتي بهدفين لهدف.

وتأخر النادي الأردني بهدف شجله في الشوط الأول مراد باتنا لاعب الوحدة، قبل يتعادل “الزعيم” في الدقيقة 76 بهدف لوكاس سيمون، ثم يدرك الفوز في الوقت بدل الضائع عن طريق أكرم الزوي.

وبهذه النتيجة لم يعد أمام الأهلي المصري سوى الفوز في مباراة اليوم أمام نصر حسين داي، وانتظار نتائج باقي الفرق في المجموعات الأخرى ليعرف مدى إمكانية صعوده ضمن أفضل من حصلوا على المركز الثاني.



هدف تقدم الوحدة:

هدف تعادل الفيصلي: