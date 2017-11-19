بالفيديو..الفنانة منى ممدوح : كفر دلهاب سر نجاحي الأكبر

أحمد حمدي قالت الفنانة الشابة منى ممدوح في تصريحات إلى المال نيوز ، إن نجاحها في مسلسل كفر دلهاب الذي شاركت فيه مع النجم يوسف الشريف الفترة الماضية كان صعبا للغاية، مرجعة ذلك إلى كونه أول مرة مسلسل مصري رعب. وأضافت أنها تعاونت سابقا مع يوسف الشريف في مسلسل الصياد وهي المرة الثاني

أحمد حمدي

قالت الفنانة الشابة منى ممدوح في تصريحات إلى المال نيوز ، إن نجاحها في مسلسل كفر دلهاب الذي شاركت فيه مع النجم يوسف الشريف الفترة الماضية كان صعبا للغاية، مرجعة ذلك إلى كونه أول مرة مسلسل مصري رعب.

وأضافت أنها تعاونت سابقا مع يوسف الشريف في مسلسل الصياد وهي المرة الثانية الذي يجمعهما عملا فنيا في دلهاب وجاء اختيارها فيه من المخرج أحمد نادر جلال ويوسف الشريف.

وأشارت إلى مشاركتها في مسلسل طاقة نور مع النجم هاني سلامة أضافت لمشوارها الفني حتى الآن لكن نجاح كفر دلهاب كان مميزا بالنسبة لها بدرجة أكبر .

ولفتت إلى أنها شاركت مؤخرا في فيلم ليل داخلي مع الفنانة بشرى وأيمن قيسون والمخرج حسام الجوهري وضم العمل أبطال كثيرين، مشيرا إلى أن هذا العمل يعتبر تغييرا حقيقيا لها لأنه قدمته بشكل جديد عن الذي تعوده الجمهور منها .

وأوضحت ممدوح أيضا أنها تعاونت مع المخرج أحمد نادر جلال في فيلم ألف مبروك سابقا مع النجم أحمد حلمي.

وقالت “حقيقة من شارك في كفر دلهاب أصبح نجما في الساحة الفنية”.



