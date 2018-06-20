بالفيديو.. العناية الإلهية تنقذ قطارًا للصعيد بعد اصطدامه بتروسيكل أنابيب بوتاجاز

كتبت- نجوى عبدالعزيز أنقذت العناية الإلهية ركاب قطار ٩٩٠ المتجه من القاهرة إلى سوهاج من كارثة محققة، كادت أن تودي بحياة الركاب، وذلك بعد أن اصطدم القطار بتروسيكل محمل بأنابيب بوتاجاز، وذلك في منطقة ما بين البدرشين والمرازيق، أثناء عبور التروسيكل لمزلقان قبل المزلقان الرئيسي للمرازيق، والذي يعتبر غي

كتبت- نجوى عبدالعزيز

أنقذت العناية الإلهية ركاب قطار ٩٩٠ المتجه من القاهرة إلى سوهاج من كارثة محققة، كادت أن تودي بحياة الركاب، وذلك بعد أن اصطدم القطار بتروسيكل محمل بأنابيب بوتاجاز، وذلك في منطقة ما بين البدرشين والمرازيق، أثناء عبور التروسيكل لمزلقان قبل المزلقان الرئيسي للمرازيق، والذي يعتبر غير مصرح به وعشوائيًا، مما أدى إلى انفجار أنابيب البوتاجاز بجوار القطار.

وتم إحضار سيارات الإسعاف والمطافئ وسيارات النجدة والذين قاموا بالسيطرة على الموقف، وتوقفت حركة القطارات في الوجه القبلي بعد اصطدام قطار 990 المتجه من القاهرة إلى سوهاج بتروسيكل محمل بأسطوانات البوتاجاز؛ ما أدى إلى انفجار إحدى العبوات.

وقال: مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد: إن وقوع الحادث لم يؤثر على الحركة ولم يتعرض أحد من ركاب قطار الصعيد لأي إصابات، وقد انتظمت حركة القطارات، مساء الأربعاء، عقب رفع آثار حادث تصادم قطار مع تروسيكل محمل بأسطوانات بوتاجاز بالبدرشين.

وأفاد شهود عيان أن الحادث وقع أثناء عبور التروسيكل قبل المزلقان الرئيسى للمرازيق والذي يعتبر غير مصرح به وعشوائى، وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية، وهرعت سيارات الإسعاف والمطافئ والنجدة وتمت السيطرة على الموقف.