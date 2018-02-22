بالفيديو..العناني: قريبا إقرار عقوبات مغلظة لمن يضايق السياح

المال- خاص قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، مساء الخميس إن تم الانتهاء من إعداد قانون الآثار وسيناقش في جلسة عامة بمجلس النواب قريبا لإقراره جاء ذلك خلال حوار أجراه الإعلامي مصطفى بكري مع العنانبي ببرنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية…

المال- خاص

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، مساء الخميس إن تم الانتهاء من إعداد قانون الآثار وسيناقش في جلسة عامة بمجلس النواب قريبا لإقراره

جاء ذلك خلال حوار أجراه الإعلامي مصطفى بكري مع العنانبي ببرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدي البلد”

وأضاف العناني أن المشروع يتضمن تغليظ العقوبة في الاتجار بالآثار وتهريبها والحفر خلسة وحتى من يضايق الزائرين بالمناطق الأثرية.

وأوضح أنه خلال الفترة الأخيرة تم استعادة 976 أثر من دول عديدة بعدة طرق قانونية وودية وبالتعاون مع وزارة الخارجية ولجان دولية.





الجزء الثاني

