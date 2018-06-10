بالفيديو..السيسي: علاقتنا أزلية بإثيوبيا وسنقيم بها منطقة صناعية

أحمد صبرىقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، إن علاقة مصر مع إثيوبيا أزلية حيث يجمعهما نهر النيل، مؤكدا أن تلك العلاقة قائمة على مصالح المصريين وحقهم فى نهر النيل، مضيفا: "إحنا عاوزين نعيش وعاوزين الباقيين يعيشو وشعوبنا تنتظر منكم خير".وأشار فى مؤتمر صحفى مشترك له مع الرئيس الأثيوبى، أبى أحمد، إ

أحمد صبرى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، إن علاقة مصر مع إثيوبيا أزلية حيث يجمعهما نهر النيل، مؤكدا أن تلك العلاقة قائمة على مصالح المصريين وحقهم فى نهر النيل، مضيفا: “إحنا عاوزين نعيش وعاوزين الباقيين يعيشو وشعوبنا تنتظر منكم خير”.

وأشار فى مؤتمر صحفى مشترك له مع الرئيس الأثيوبى، أبى أحمد، إلى أن حجم التفاهم والثقة كبير بين البلدين من خلال المباحثات التى جرت اليوم، مؤكدا أن مصر سترسخ تلك العلاقة بالتعاون المستمر

وأوضح الرئيس السيسي، أنه اتفق مع رئيس الوزراء الأثيوبى، أبى احمد على إقامة منطقة صناعية فى اثيوبيا واستيراد اللحوم الاثيوبية من خلال رجال الأعمال المصريين، إضافة إلى التعاون فى مجال الصحة والاستزراع السمكى.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل صندوق لتمويل مشروعات البنية التحتية فى مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدا أنه سيتم مناقشة التفاصيل فى الاجتماع الثلاثى الذي سينعقد فى القاهرة الشهر المقبل.



