رياضة

بالفيديو.. السفير البريطاني: إن شاء الله محمد صلاح هيفضل عندنا

حسين رجبكشف السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسن، عن أمنيته بخصوص ما تردد عن انتقال نجم المنتخب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى الدورى الإسباني وتحدديدا ريـال مدريدجاء ذلك خلال ردا سؤال من الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر قناة "سي بي سي". وأشارت ا
28 نوفمبر، 2017 28 نوفمبر، 2017

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حسين رجب

كشف السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسن، عن أمنيته بخصوص ما تردد عن انتقال نجم المنتخب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى الدورى الإسباني وتحدديدا ريـال مدريد

جاء ذلك خلال ردا سؤال من الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج “هنا العاصمة”، المذاع عبر قناة “سي بي سي”. 

وأشارت الحديدي إلى أنباء عن إمكانية انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد الإسباني، وهو ما رد عليه السفير البريطاني مبتسما “إن شاء الله صلاح هيفضل عندنا في بريطانيا”. 

وفتح تألق لافت من محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، باب تكهنات كثيرة  لانتقال اللاعب المصري الشهير لريال مدريد، وهو مالم يحسمه اللاعب للآن


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