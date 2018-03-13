بالفيديو: السعيد بعد تجديد عقده مع الأهلى: أتمنى إسعاد جماهير النادي

علي المصري قال عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تجديد عقده مع الأهلي: «الحمد لله مددت عقدي لمدة عامين مع الأهلي وكنت من البداية أرغب في ذلك وأن أكون موجودا بالنادي الأهلي". وأضاف اللاعب الدولي…

علي المصري



قال عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تجديد عقده مع الأهلي: «الحمد لله مددت عقدي لمدة عامين مع الأهلي وكنت من البداية أرغب في ذلك وأن أكون موجودا بالنادي الأهلي”.



وأضاف اللاعب الدولي المصري: “ولكن ظروف خارجة عن إرادتي جعلت الأمور تطول بعض الشيء والحمد لله الموضوع انتهى؛ لأنني كنت أريد الاستمرار مع فريقي”.



وواصل السعيد تصريحاته قائلا : “أتمنى أن أكمل مشواري مع الأهلي حتى النهاية، وأساهم في عمل شيء جيد مع الفريق نسعد به جمهورنا في كل مكان خلال الفترة المقبلة”.





