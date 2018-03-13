بالفيديو: السعيد بعد تجديد عقده مع الأهلى: أتمنى إسعاد جماهير النادي

علي المصري
قال عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تجديد عقده مع الأهلي: «الحمد لله مددت عقدي لمدة عامين مع الأهلي وكنت من البداية أرغب في ذلك وأن أكون موجودا بالنادي الأهلي”.
وأضاف اللاعب الدولي المصري: “ولكن ظروف خارجة عن إرادتي جعلت الأمور تطول بعض الشيء والحمد لله الموضوع انتهى؛ لأنني كنت أريد الاستمرار مع فريقي”.
وواصل السعيد تصريحاته قائلا : “أتمنى أن أكمل مشواري مع الأهلي حتى النهاية، وأساهم في عمل شيء جيد مع الفريق نسعد به جمهورنا في كل مكان خلال الفترة المقبلة”.