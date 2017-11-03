بالفيديو.. الزمالك يواصل صحوته بتخطى عقبة بتروجت

على المصرى





واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، صحوته فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بتغلبه على ضيفه بتروجت، بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن لقاءات الأسبوع الثامن للأيجيبشن ليج، والذى أقيم بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولى

أنهى الزمالك اللقاء من الشوط الأول، بتسجيله لهدفى اللقاء خلال الربع ساعة الأخير من عمر النصف الأول للمباراة، قبل أن يضيف الهدف الثالث فى الشوط الثانى، ليواصل المونتنيجرى نيبوشا يوفوفيتش، نتائجة الجيدة مؤخرا مع الفريق، ويقود الزمالك لتحقيق الفوز الثانى، على محمد يوسف المدير الفنى لبتروجت، خلال ستة لقاءات، جمعت الزمالك بيوسف

سجل محمود علاء هدف اللقاء الأول، فى الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بعدما تابع ركلة الجزاء، التى تصدى لها عمرو حسام حارس مرمى بتروجت، من محمد أشرف “روقة” لاعب الزمالك، ليتابع علاء فى مرمى الفريق البترولى

وأضاف أحمد مدبولى الهدف الثانى، فى الدقيقة 40، بعدما تبادل الكرة مع الكونغولى كابونجو كاسونجو، ليراوغ عمرو حسن مدافع بتروجت، ويضعها بقدمه اليمنى، فى الزاوية اليمنى العليا للمرمى البترولى، ليقف عمرو حسام ليشاهد الكرة وهى تسكن شباكه

وفى الشوط الثانى، أضاف مدبولى الهدف الثانى له والثالث له فى الدقيقة 66، بهدف كربونى من هدف الأول، بأستلام الكرة وظهره للمرمى، ليراوف المدافع الذى يراقبه، ويسدد الكرة فى المرمى، تغير أتجاهها وتسكن شباك عمرو حسا.

بهذا الفوز، يقفز الزمالك للمركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده للنقطة 15، وهو نفس رصيد المقاولون العرب الذى تراجع للمركز الثالث نظرا لفارق الأهداف، ويتبقى له مباراة مؤجلة مع الأهلى، فيما تجمد رصيد بتروجت عند 10 نقاط، وظل فى تراجع للمركز الثامن

وكانت لقاءات الجولة الثامنة، قد افتتحت أمس الخميس، بلقاءين، حيث فرض التعادل كلمته، على مواجهة المقاولون العرب وضيفه الداخلية، بهدف لكل منهما، ليرفع ذئاب الجبل رصيدهم إلى 15 نقطة، فيما رفع الفريق العسكرى رصيده إلى 9 نقاط

وبنفس النتيجة، تعادل فريق إنبي مع مضيفه الإسماعيلي، ليواصل الفريق البترولى نتائجه الجيدة مع مديره الفنى الجديد إيهاب جلال، ويرفع رصيده بهذا التعادل إلى 10 نقاط في المركز السابع، فيما واصل الدراويش مسيرته بدون هزيمة فى المسابقة، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة

وواصل الرجاء مسلسل هزائمة، بعدما تلقى خسارة جديدة اليوم الجمعة، أمام مضيفه طنطا بهدف دون رد، ليرفع أبناء السيد البدوى، رصيدهم للنقطة 11، فيما تجمد رصيد الفريق المطروحى، عند نقطة واحدة، يقبع بها فى المركز الأخير

وتستكمل المرحلة، غدا السبت، بثلاثة لقاءات، حيث يلتقى الأسيوطى سبورت مع الإنتاج الحربى، فى الثالثة الا ربع، والاتحاد السكندرى مع المصرى، فى الخامسة مساءا، وطلائع الجيش مع وادى دجلة، فى السابعة والنصف مساءا، وتختتم الجولة يوم الأحد، بلقاء مصر المقاصة مع سموجة، فى الخامسة والنصف مساء