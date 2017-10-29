بالفيديو.. الزمالك يستعيد الانتصارات بفوز كبير على دجلة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزا كبيرا علي مضيفه وادي دجلة، بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي استضافه ستاد القاهرة الدولي في ختام لقاءات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف اللقاء الوحيد، محمود علاء مدافع الزمالك، في مرمي فريقه القديم، بعد مرور ستة دقائق فقط من إنطلاقة الشوط الثاني، بضربة رأسية ضعيقة، مرت إلي داخل شباك محمد عبدالمنصف حارس الفريق الدجلاوي.

وحصل أحمد مدبولي صانع ألعاب الزمالك، علي ركلة 0زاء في الدقيقة 57، تصدي لها محمد أشرف “روقة”، ووضعها علي يمين عبدالمنصف، الذي أرتطمت الكرة بيده، ولكنه فشل في التصدي لها.

ومع الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، سجل البديل معروف يوسف الهدف الثالث للضيوف، ليحقق الزمالك فوزه الأول بعد تعادلين وهزيمة، ليقفز ثلاثة مراكز، ويحتل المركز الخامس برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد دجلة عند خمس نقاط، في المركز الخامس عشر.

كانت الجولة قد أنطلقت يوم الخميس، بلقاءين، حيث اقتنص مصر المقاصة، تعادلًا مثيرًا من أنياب مضيفه طنطا، بنتيجة 3-3، بعدما تقدم أبناء السيد البدوى، بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، قبل أن ينتفض الفريق الفيومى، في الشوط الثاني، بهاتريك حسين الشحات، ليرفع طنطا رصيده إلى 8 نقاط، وحصد المقاصة النقطة الثانية، فى المباراة الأولى للمقاصة بقيادة مديره الفني الجديد عماد سليمان، الذى جاء خلفا للمستقيل مؤمن سليمان.

وتلقى سموحة، أول هزيمة له بالمسابقة، على يد ضيفه طلائع الجيش، بهدف نظيف، ليرفع الفريق العسكرى رصيده إلى 10 نقاط، فيما تجمد رصيد الموج الأزرق، عند 12 نقطة.

وأقيمت يوم الجمعة، أربعة لقاءات، حيث فرض التعادل الإيجابي، بهدفين لكل فريق، كلمته على لقاء الداخلية والاتحاد السكندري، وأهدر أصحاب الفريق الشرطى، ضربة جزاء، ورفع الداخلية رصيده إلى 8 نقاط، فيما ارتفع رصيد الاتحاد عند 8 نقاط، في أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي ميشال كافالي.

وحقق الإسماعيلي، فوزًا قاتلا، على حساب المصري، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى شهدت تعرض حسام حسن المدير الفنى للفريق البورسعيدى، للطرد، ورفع الدراويش رصيدهم للنقطة 16، معتليا صدارة جدول ترتيب الدورى، بفارق ثلاثة نقاط عن المصرى.

وواصل إنبي نتائجه الإيجابية، مع مديره الفنى الجديد إيهاب جلال، بالفوز على ضيفه الرجاء المطروحي بثنائية دون رد، ليرفع الفريق البترولى رصيده للنقطة التاسعة، فيما تجمد رصيد الفريق المطروحى عند نقطة وحيدة.

وحقق المقاولون العرب، فوزاً مستحقاً على حساب مضيفه الإنتاج الحربي، بثلاثية مقابل هدفين، وشهد اللقاء طرد محمد عبد الله، المدرب المساعد للفريق العسكرى، اعتراضاً على القرارات التحكيمية، وإضاعة ذئاب الجبل لركلة جزاء.

بهذا الفوز، رفع المقاولون العرب رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني خلف الإسماعيلي بنقطتين، ويتبقى لكل فريق مباراة مؤجلة مع الأهلى، ويتجمد رصيد الإنتاج عند 9 نقاط في المركز السادس.

وأقيمت مباراة واحدة أمس السبت، حيث فاز بتروجت على ضيفه النصر، بثنائية دون رد، ورفع الفريق البترولى، بقيادة مديره الفني محمد يوسف، رصيده إلى 10 نقاط، فيما تجمد رصيد النصر بقيادة مديره الفني سيد عيد، عند 4 نقاط.