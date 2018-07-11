بالفيديو.. الزعيم مستغربا إذاعة قسم الأطباء بالمستشفيات: هذا يصح بمدرسة

حسين رجب أعرب الزعيم الكبير، الفنان عادل إمام، عن استغرابه من إقرار وزارة الصحة قسم الأطباء بالمستشفياتوفي مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الثلاثاء ببرنامج العاشرة مساءً أكد إمام، أن هذا يصح في مدرسة لنعمق الانتماء، متسائلا "أنعمق الآن الانتماء عند الأطباء"؟ وشدد على ثقته ف

حسين رجب



أعرب الزعيم الكبير، الفنان عادل إمام، عن استغرابه من إقرار وزارة الصحة قسم الأطباء بالمستشفيات



وفي مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الثلاثاء ببرنامج العاشرة مساءً أكد إمام، أن هذا يصح في مدرسة لنعمق الانتماء، متسائلا “أنعمق الآن الانتماء عند الأطباء”؟



وشدد على ثقته في أطباء مصر.



وقال إن السلام الوطني مقدس، معربا عن تخوفه من إقرار هذا القرار.

وقاطع نواب كان متواجدين بالبرنامج الزعيم أكثر من مرة لتوضيح القرار له بأنه لمدة دقيقتين كل يوم يتم خلالهم إذاعة السلام الجمهوري ثم قسم الأطباء لتعميق الانتماء وتذكير بالقسم

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أصدرت قرارًا تم تعميمه على جميع مستشفيات الجمهورية، يطبق من اليوم الأربعاء، يتضمن إذاعة السلام الجمهوري ثم يعقبه قسم الأطباء، يوميًا، وذلك عن طريق الإذاعة الداخلية بالمستشفى.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان في تصريحات صحفية أن هذا القرار يعزز من قيم الانتماء للوطن لجميع المستمعين في المستشفيات سواء للمريض أو الأطقم الطبية، مضيفةً، أن بث القسم سيذكر الأطباء بمبادئ الإنسانية المنصوص عليها في القسم، والتي هي أساس أي عملية خدمية نبيلة تقدم للإنسان.





