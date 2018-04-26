بالفيديو..الري: كميات الأمطار التي شهدتها مصر في يومين 60 مليون م³

وسط تحذيرات من احتمالية هطول أمطار غزيرة الأحد المقبلحسين رجبقال الدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الرى، الخميس إن كميات الأمطار التي شهدتها مصر الثلاثاء والأربعاء، وفق التقديرات الأولية تشير إلى 60 مليون متر³، منهم 25 مليون متر³ استقبلتهم المجاري المائ

وسط تحذيرات من احتمالية هطول أمطار غزيرة الأحد المقبل

حسين رجب قال الدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الرى، الخميس إن كميات الأمطار التي شهدتها مصر الثلاثاء والأربعاء، وفق التقديرات الأولية تشير إلى 60 مليون متر³، منهم 25 مليون متر³ استقبلتهم المجاري المائية (الترع والنيل).

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لـ” الظاهر” مساء الخميس مع الإعلامى أسامة كمال، ببرنامج “مساء dmc”، المذاع عبر قناة dmc الخاصة.

ونوه الظاهر إلى عن وجود تنبؤات ومؤشرات بوجود أمطار غزيرة، على المناطق الغربية وتمتد إلى شبه جزيرة سيناء اعتبارا من يوم الأحد المقبل وتشتد يوم الاثنين المقبل.

وأوضح أن استراتيجية مواجهة مع المطر تقوم على محورين هما تقليل المخاطر وحصاد الأمطار.



