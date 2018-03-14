بالفيديو.. الروبوت صوفيا توجه رسالة للمصريين

محمد فتحى:أعلنت الروبوت الشهيرة عالميا "صوفيا" عن مشاركتها لأول مرة في مصر في "ملتقى صناعة الإبداع" في نسخته الخامسة والذي تستضيف القاهرة فعالياته على مدار يومي 17 و18 أبريل المقبل.وسوف يشهد الملتقى مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين فى كافة المجالات الإبداعية أبرزها التسويق والإتصال والتصميم.

محمد فتحى:

أعلنت الروبوت الشهيرة عالميا “صوفيا” عن مشاركتها لأول مرة في مصر في “ملتقى صناعة الإبداع” في نسخته الخامسة والذي تستضيف القاهرة فعالياته على مدار يومي 17 و18 أبريل المقبل.

وسوف يشهد الملتقى مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين فى كافة المجالات الإبداعية أبرزها التسويق والإتصال والتصميم.

وتمثل الروبوت “صوفيا” أحدث ما توصلت إليه ثورة التكنولوجيا في مجال الانسان الآلي، حيث تجسد “صوفيا” آخر ما وصل إليه مجال الذكاء الاصطناعي لقدرتها على التفاعل مع الأشخاص والرد على أي تساؤل بدقة وسرعة بديهة وردود أفعال مطابقة للانسان.



