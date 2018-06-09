بالفيديو.. الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي مع بعثة المنتخب

المال- خاصنشر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، مساء اليوم السبت، فيديو استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى،، لبعثة المنتخب الوطني لكرة القدم قبيل سفرهم إلى روسيا للمشاركة فى كأس العالمجاء ذلك عبر الصفحة الرسمية للمتحدث بـ"فيسبوك"، عقب استقبال الرئيس للبعثة في وقت سابق اليوم.

المال- خاص

نشر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، مساء اليوم السبت، فيديو استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى،، لبعثة المنتخب الوطني لكرة القدم قبيل سفرهم إلى روسيا للمشاركة فى كأس العالم

جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية للمتحدث بـ”فيسبوك”، عقب استقبال الرئيس للبعثة في وقت سابق اليوم.









وفي وقت سابق اليوم استقبل الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم أعضاء بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس العالم (روسيا 2018)، وذلك بحضور المهندس، خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.



وصرح السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في بيان سابق اليوم أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لمنتخب كرة القدم الوطني في بطولة كأس العالم

وأكد ثقته الكاملة في إدراك بعثة المنتخب الوطني لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ومطالباً جميع أفراد البعثة ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لمنتخبه الوطني بكل الاحترام والتقدير.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطمأن كذلك على الحالة الصحية للاعب “محمد صلاح”، الذي أكد أن حالته تتحسن على نحو ملحوظ وفي طريقه للتماثل للشفاء بإذن الله.