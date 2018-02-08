بالفيديو.. الدغيدي: هناك محاولات جادة للأفلام لكن الإنتاج السينمائي قليل

أحمد حمدي قالت المخرجة السينمائية إيناس الدغيدي، إنه الحمد لله يتم حاليًّا إنتاج أفلام سينمائية مصرية؛ لأن السينما أصبحت تعاني ظروفًا سيئة في العالم العربي أجمع، وتلك هي سوق السينما المصرية وأصبحت غير موجودة، لذلك الأفلام لا يتم تسويقها.…

أحمد حمدي





قالت المخرجة السينمائية إيناس الدغيدي، إنه الحمد لله يتم حاليًّا إنتاج أفلام سينمائية مصرية؛ لأن السينما أصبحت تعاني ظروفًا سيئة في العالم العربي أجمع، وتلك هي سوق السينما المصرية وأصبحت غير موجودة، لذلك الأفلام لا يتم تسويقها.





وأضافت، في تصريحات خاصة، للمال، أنه في الماضي كان يتم تسويقها في العراق وليبيا ولبنان وسوريا والسودان، لكن كل ذلك أصبح غير موجود، ولم تعد هناك سوق تجارية للسينما والفيلم العربي، وقلّ الإنتاج وتأثر بسبب سرقة الأفلام على الإنترنت أيضًا مما أدى لخوف المنتجين على أموالهم وعدم صرفهم عليها، لذلك أي منتج يغامر الآن نقول له “شابوه”.

وتابعت أنها أُعجبت بأفلام كثيرة، الفترة الماضية، منها الخلية والكنز ومولانا وشيخ جاكسون، مؤكدة أن هناك محاولات جادة للأفلام المصرية حقيقية، لكنها ضعيفة جدًّا بالنسبة لمستوى السينما المصرية.

ونوهت بأنها تتمنى العودة للسينما المصرية، لكن حينما تتوفر أموال كثيرة معها لتقديم فيلم مميز.

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