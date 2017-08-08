بالفيديو .. الحكم يحتسب ركلة جزاء للزمالك ثم يتراجع في قراره

رياضة بالفيديو .. الحكم يحتسب ركلة جزاء للزمالك ثم يتراجع في قرارهالمال- خاص احتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك ثم تراجع عن قراره. 8 أغسطس، 2017 8 أغسطس، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر المال- خاصاحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك ثم تراجع عن قراره. شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر