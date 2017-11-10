بالفيديو.. الجزائر تسجل ثانى أسوا مشاركة للعرب في تصفيات المونديال

- الخضر ينهوا التصفيات بدون انتصار.. ونيجيريا بلا هزيمة على المصرى: سجل منتخب الجزائر لكرة القدم، ثاني أسوأ مشاركة لمنتخب عربي في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم، بعدما تعادلت على أرضها وبين جماهيرها مع منتخب نيجيريا، بهدف لكل منتخب، فى الظهور الأول لمحاربى الصحراء، تحت الق

– الخضر ينهوا التصفيات بدون انتصار.. ونيجيريا بلا هزيمة







على المصرى:

سجل منتخب الجزائر لكرة القدم، ثاني أسوأ مشاركة لمنتخب عربي في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم، بعدما تعادلت على أرضها وبين جماهيرها مع منتخب نيجيريا، بهدف لكل منتخب، فى الظهور الأول لمحاربى الصحراء، تحت القيادة الفنية الجديدة للأسطورة الجزائرية رابح ماجر، التى تولى المهمة خلفا للإسبانى لوكاس ألكاراز.

وأنهى منتخب الجزائر مشاركته في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال، بحصوله على نقطتين، فقط من أصل 18، في المجموعة الثانية، لتسجل ثاني أسوأ مشاركة للعرب في تصفيات المونديال، وكانت المشاركة الأسوأ للسودان في تصفيات 2010، عندما حصلت على نقطة واحدة فقط.

وكان منتخب نيجيريا، قد خطف بطاقة التأهل للمحفل العالمى عن المجموعة الثانية، من الجولة الماضية، وعزز بتعادل اليوم، صدارته للمجموعة برصيد 14 نقطة، وأنهى التصفيات بدون هزيمة، فيما بقى منتخب الخضر، بقي في المركز الأخير بنقطتين فقط،

وشهد اللقاء الذى أقيم على ملعب “الشهيد حملاوي”، بمدينة “قسنطينة” الجزائرية، جماهير غفيرة حضرت رغم خروج الفريق واحتلاله المركز الأخير، ليعجز منتخب الجزائر عن توديع التصفيات بتحقيق انتصار الأول، فى مستهل قيادة رابح ماجر.

لم يقدم أصحاب الأرض والجمهور، الأداء المنتظر، ولكنه حاول صنع العديد من الهجمات بغية الوصول للمرمى النيجيري، خصوصا وأنه لعب بمثلث هجومي تكون من إسلام سليماني وياسين براهيمي ورياض محرز، ولكن لم يحسن “الخضر” الحصول على فرص حقيقية لهز الشباك، حتى أتت الدقائق الأخيرة من المباراة، التي شهدت حصول براهيمي على ركلة جزاء، نفذها بنفسه في منتصف المرمى، مدركا التعادل فى الدقيقة 88.

فى المقابل، ورغم خوض النيجيريون المباراة بنقص عددى بعد ضمان التأهل للنهائيات، عرف “النسور الخضراء”، كيف يتحكمون فى إيقاع اللقاء، فخرجوا بشباك نظيفة في الشوط الأول، قبل أن يستغل جون أوجو الخطأ الدفاعي في إبعاد الكرة، فاستقبلها قريبا من منطقة الجزاء، وسددها بذكاء غالط بها الحارس شاوشي، وهز الشباك الجزائرية فى الدقيقة 63.



