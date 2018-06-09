بالفيديو.. التدريب الأخير للمنتخب قبيل السفر إلى مونديال روسيا

المال- خاص بث اتحاد كرة القدم، مساء السبت، فيديو للتدريب الأخير للمنتخب الوطني قبل الانطلاق غدا إلى روسيا للمشاركة في بطولة كأس العالمودون الاتحاد عبر صفحته بـ"فيسبوك": "كل الأمنيات الطيبة والدعوات المخلصة لمنتخبنا الوطني" وفي سياق متصل، اكتفى محمد صلاح نجم فريق ليفر

المال- خاص

بث اتحاد كرة القدم، مساء السبت، فيديو للتدريب الأخير للمنتخب الوطني قبل الانطلاق غدا إلى روسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم

ودون الاتحاد عبر صفحته بـ”فيسبوك”: “كل الأمنيات الطيبة والدعوات المخلصة لمنتخبنا الوطني”





وفي سياق متصل، اكتفى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بأداء تدريبات منفردة خلال مران منتخب مصر الأخير مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي، قبل السفر إلى روسيا غدا.

وتتوجه بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى مدينة جروزني غدا الأحد، استعدادا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، حيث سيستهل الفراعنة مشوار المونديال يوم 15 يونيو الجاري بمواجهة منتخب أوروجواي.

ويتعافى محمد صلاح من إصابة في الكتف تعرض لها في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول وريال مدريد يوم 26 مايو الماضي، وما زال يجري اللاعب برنامجه التأهيلي تمهيدا للمشاركة في المونديال.

واكتفى محمد صلاح بأداء تدريبات الجري فقط دون المشاركة في تدريبات الكرة أو التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر.