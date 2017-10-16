بالفيديو.. الأهلي يكتفي برباعية في مرمى الرجاء المستسلم

علي المصري:بأقل مجهود.. اكتفي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في شباك ضيفه الرجاء، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي أقيمت بين الفريقين على استاد السلام.ويتبقى للأهلي مباراتان مؤجلتان، الأولى أمام مصر المقاصة،

علي المصري:



بأقل مجهود.. اكتفي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في شباك ضيفه الرجاء، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي أقيمت بين الفريقين على استاد السلام.





ويتبقى للأهلي مباراتان مؤجلتان، الأولى أمام مصر المقاصة، مؤجلة من الجولة الثانية، وسيلعب يوم 30 أكتوبر ، بالإضافة للقاء الإسماعيلي، المؤجل من الجولة الرابعة، وسيقام يوم 20 نوفمبر المقبل.

ورغم المكسب الكبير لحامل اللقب، لكنه قد يخسر خدمات قائده حسام عاشور، لاعب الوسط، في مواجهة النجم الساحلي التونسي، يوم الأحد المقبل، على استاد الجيش المصري ببرج العرب، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب إصابته بمزق في العضلة الضامة، في الدقيقة 23، وخرج وحلّ محمد نجيب بديلًا له.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة السابعة، ويقفز من المركز الثالث عشر، للمركز السابع، فيما ظل الرجاء بلا رصيد من النقاط، ويقبع في المركز الثامن عشر، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

دخل النادي الأهلي اللقاء سريعًا، بهدف صاروخي لأحمد فتحي، في الدقيقة السابعة من انطلاقة المباراة، بتمريرة رائعة من النيجيري جونيور أجاي، سكنت الزاوية اليسرى الأرضية لعمر رضوان حارس مرمى الفريق المطروحي.

ويعد هدف فتحي الأول للاعب مع فريق القلعة الحمراء بعد صيام دام 60 يومًا كاملة، وبالتخصص في شباك الرجاء، بعد أن أحرز هدفين من قبل في مرمى نفس الفريق، ليصبح فتحي هداف لقاءات الفريقين برصيد 3 أهداف.

وعاد أجاي لتمريراته السحرية، وأهدى مؤمن زكريا، هدفًا ثانيًا للنادي الأهلي، في الدقيقة العشرين من زمن الشوط الأول، بعدما تخلّص زكريا من الرقابة ببراعة، ليضعها لباطن القدم، في الزاوية اليمنى العليا لحارس الرجاء، معلنًا عن هدف اللقاء الثاني.

وأنهى مؤمن زكريا بهذا الهدف صيامه التهديفي منذ إحراز هدف في شباك وادي دجلة يوم 12 يوليو الماضي، وبالتحديد قبل 3 شهور كاملة “90 يومًا”، في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، التي أحرز الأهلي لقبها.

ومررّ صالح جمعة الكرة للمغربي وليد أزارو المنفرد بالمرمى، الذي فضّل مكافأة أجاي على صناعته أول هدفين، ليمررها أرضية، لم يجد المحترف النيجيري صعوبة في وضعها بالمرمى الخالي من حارسه في الدقيقة 44، معلنًا عن الهدف الثالث.

ولم يختبر محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، في الشوط الأول، سوى بتسديدة ضعيفة من محمد حمبوزو، لاعب وسط الرجاء، جاءت ضعيفة في منتصف المرمى، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة للأهلي.

وفي الدقيقة 54 قلص أحمد سعيد “أوكا” النتيجة للضيوف، بعدما تسلّم تمريرة بينية من هاني العجيزي، ليقوم بمراوغة التونسي علي معلول، داخل منطقة الستة ياردات، ويضعها أرضية علي يمين محمد الشناوي حارس الأهلي، وهو الهدف الأول للرجاء في مسابقة الدوري، خلال خمسة لقاءات للفريق المطروحي.

ولم ينتظر لاعبو الأهلي سوى خمسة نقاط، حتى سجلوا الهدف الرابع، في الدقيقة 59، بتسديدة على الطائر من عرضية متقنة من الجهة اليمنى، أرسلها علي معلول، لم يجد سعد سمير صعوبة في وضعها بيمناه بمرمى عمر رضوان.

ومرت نصف الساعة المتبقية من عُمر اللقاء دون جديد، هدوء في صفوف الأهلي، خوفًا من الإصابات قبل موقعة النجم الساحلي، ومحاولات ضعيفة من الرجاء لتقليص النتيجة، وأعلن محمد الصباحي حكم اللقاء، عن دقيقتين وقتًا محتسبًا بدلًا من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف.