بالفيديو.. الأهلى يجتار أحزانه الأفريقية بقطع الحرارة عن التليفونات

بخماسية نظيفة وصل لثمن نهائى كأس مصر لملاقاة الداخلية على المصرى اجتار فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى أحزانه الأفريقية، عقب خسارة دورى الأبطال أمام الوداد البيضاوى، بقطع الحرارة على تليفونات بنى سويف، بالتغلب عليه بخمسة أهداف نظيفة، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن لقاءا

بخماسية نظيفة وصل لثمن نهائى كأس مصر لملاقاة الداخلية

على المصرى

اجتار فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى أحزانه الأفريقية، عقب خسارة دورى الأبطال أمام الوداد البيضاوى، بقطع الحرارة على تليفونات بنى سويف، بالتغلب عليه بخمسة أهداف نظيفة، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن لقاءات دور الـ32 لكأس مصر.

وسيلاقى الأهلى فى دور الستة عشر، نادى الداخلية، الذى أقصى مضيفه النصر، بالفوز عليه بهدف نظيف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين، يوم الثلاثاء الماضى، على استاد السلام الدولى.

وتولّى أحمد أيوب، المدرب العام للنادى الأهلى، إدارة اللقاء فنيًّا، فى غياب حسام البدرى، المدير الفنى للقلعة الحمراء، الذى توجه من المغرب إلى كندا مباشرة، عقب نهائى أفريقيا؛ للاطمئنان على صحة ابنته، التى تدرس هناك، بعدما تعرضت لحادث مرورى.

احتسب حكَمُ اللقاء طارق سامى ثلاث ركلات جزاء للنادى الأهلى فى اللقاء، أضاع أحمد حمودى صانع ألعاب القلعة الحمراء، الأولى والثانية فى الدقائق 13 و41 على التوالى، تصدى مصطفى حسن، حارس مرمى تليفونات بنى سويف، للأولى، قبل أن يسدد حمودى الثانية فوق العارضة، فيما سجل البديل عماد متعب، الضربة الثالثة، فى الدقيقة 57، لتعلن عن الهدف الرابع للأهلى.

وكان هشام محمد، لاعب وسط الأهلى وقائده فى لقاء اليوم، حتى نزول متعب، قد افتتح أهداف اللقاء، فى الدقيقة 20، بعدما استغل خطأ دفاعيًّا من لاعب التليفونات، فيما أضاف عمرو السولية الهدف الثانى، بمتابعة جيدة لعرضية حسين السيد من الجهة اليسرى، وألغى حكم اللقاء طارق سامى هدفًا للنيجيرى جونيور أجايى، فى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع عن الشوط الأول، أثبتت الإعادة التليفزيونية صحتها، وعدم دقة قرار إيهاب خيرى، مساعد الحكَم الأول.

وسجل المغربى وليد أزارو، الذى حصل على ركلتى الجزاء المهدرتين، الهدف الثالث للنادى الأهلى، فى الدقيقة 44 من الشوط الأول، مستغلًّا دربكة من دفاع التليفونات، قبل أن يضيف متعب البديل، الهدف الرابع من ركلة جزاء، فى الدقيقة 57 من عمر اللقاء، واختتم البديل أحمد حمدى أهداف اللقاء بالهدف الخامس للأهلى، فى الدقيقة 82، بتمريرة رائعة من عماد متعب، لينفرد حمدى بالمرمى، ويضعها فى الزاوية اليمنى العليا للمرمى.

وفى لقاءات أخرى أقيمت، اليوم أيضًا، ضمن نفس الدور، تغلَّب الإسماعيلى على ضيفه الشرقية، فى اللقاء الذى احتضنه استاد الإسماعيلية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما نجا سموحة من فخ الأوليمبى، بالتغلب عليه بهدفين مقابل هدف، على ملعب حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية.

ويختتم دور الـ32 للمسابقة الأقدم فى مصر، غدًا السبت، بثلاثة لقاءات، حيث يلتقي الأسيوطى سبورت مع الرجاء، على ملعب بتروسبورت، والاتحاد السكندرى مع ألعاب دمنهور، على استاد الإسكندرية، وإنبى مع نادى إف سى مصر، على استاد القاهرة.

