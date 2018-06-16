بالفيديو.. احتفال مفاجئ بعيد ميلاد صلاح في جروزني

علي المصري احتفلت القيادة الشيشانية وإدارة الفندق الذي تقيم به بعثة منتخب مصر بمدينة جروزني الشيشانية، بعيد ميلاد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول اﻹنجليزي. وأعدّ المشجعون والقادة في الشيشان، مفاجأة للاعب، عبارة عن تورتة تزن أكثر من مئة كيلوجرام وبداخلها مجسم ذهبي للحذاء الذهبي، مكتوب عليه

علي المصري

احتفلت القيادة الشيشانية وإدارة الفندق الذي تقيم به بعثة منتخب مصر بمدينة جروزني الشيشانية، بعيد ميلاد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول اﻹنجليزي.

وأعدّ المشجعون والقادة في الشيشان، مفاجأة للاعب، عبارة عن تورتة تزن أكثر من مئة كيلوجرام وبداخلها مجسم ذهبي للحذاء الذهبي، مكتوب عليه أفضل لاعب، ومزينة بألوان علم مصر “الأحمر والأبيض والأسود” وكتب عليها: “كل عام وأنت بخير مو (محمد)”.

وأكد مشجعو الشيشان أن محمد صلاح يستحق هذا اللقب؛ بفضل أدائه المتميز في الملعب، وارتفاع مستوى الأخلاق الرياضية.

ورغم ظهور الإحباط واضحًا على وجهه، خلال جلوسه على مقاعد البدلاء بعدما استقبل منتخب مصر هدفًا في اللحظات الأخيرة ليخسر 1- 0 أمام أوروجواي في بداية مشواره بكأس العالم في روسيا، أمس الجمعة، فإن تلك المفاجأة أسعدته.

ولم يكن بوسع صلاح، هدّاف الدوري الإنجليزي بالموسم المنصرم، مساعدة مصر بعدما رفض المدرب هيكتور كوبر المغامرة بإشراكه في ظل عدم خوض أي مباراة منذ إصابته في كتفه خلال نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول أمام ريال مدريد في 26 مايو الماضي.

لكن بعد ساعات ظهرت الابتسامة على وجه صلاح، الذي يحمل آمال ملايين المصريين في البطولة، خلال احتفال مفاجئ بعيد ميلاده رقم 26.

وبعد رحلة سفر من يكاترينبورج إلى جروزني، حيث يقيم منتخب مصر، فوجئ صلاح وباقي أفراد المنتخب باحتفال باللاعب الذي أحرز 44 هدفًا مع ليفربول في كل مسابقات الموسم الماضي، وكان السبب الأول في عودة بلاده لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا.

وربما يساعد هذا الاحتفال على التقليل من صدمة صلاح وبقية أفراد البعثة، عقب الخسارة في بداية مشوار كأس العالم، وقبل مواجهة روسيا صاحبة الأرض يوم الثلاثاء المقبل، وتلعب مصر بعد ذلك مع السعودية.



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