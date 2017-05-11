بالفيديو.. ابن شقيق صالح يعتزم الترشح لرئاسة اليمن

محمد رجبزار مصر هذا الأسبوع يحيى صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، والذي كان يشغل منصب قائد قوات الأمن المركزي اليمنية.بدأ صالح زيارته للقاهرة بلقاء عبد الحكيم جمال عبد الناصر بمتحف والده الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بشارع الخليفة المأمون، وألقى صالح كلمة عن دور مصر في الم



محمد رجب

زار مصر هذا الأسبوع يحيى صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، والذي كان يشغل منصب قائد قوات الأمن المركزي اليمنية.

بدأ صالح زيارته للقاهرة بلقاء عبد الحكيم جمال عبد الناصر بمتحف والده الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بشارع الخليفة المأمون، وألقى صالح كلمة عن دور مصر في المنطقة .. ملخص الزيارة في الفيديو التالي ..

وفي ثاني أيام زيارة يحيى صالح للقاهرة التقى بمقر إقامته بفندق سميراميس كلا من يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، ومحمد بسيوني، أمين عام حزب تيار الكرامة .. ملخص اللقاء في الفيديو التالي..

وفي ثالث أيام زيارة صالح للقاهرة التقى “المال نيوز” وأفصح عن نيته للترشح في انتخابات الرئاسة اليمنية.. فما أسباب يحيى صالح للترشح؟ وما شروطه؟.. التفاصيل في الفيديو التالي..