بالفيديو.. إيبار يسحق بيتيس بخماسية ويستعيد ذاكرة الانتصارات

وكالات: حقق فريق إيبار فوزا كاسحا في الدوري الإسباني على حساب ضيفه ريال بيتيس بخماسية نظيفة على ملعب «إيبوروا»، مساء الاثنين، في ختام الجولة الـ12 من البطولة. جاءت أولى الأهداف مبكرا منذ الدقيقة السادسة عبر النيران الصديقة بواسطة جوردي أمات بالخطأ في مرماه. وأضاف جونزالو إسكالان

وكالات:

حقق فريق إيبار فوزا كاسحا في الدوري الإسباني على حساب ضيفه ريال بيتيس بخماسية نظيفة على ملعب «إيبوروا»، مساء الاثنين، في ختام الجولة الـ12 من البطولة.





جاءت أولى الأهداف مبكرا منذ الدقيقة السادسة عبر النيران الصديقة بواسطة جوردي أمات بالخطأ في مرماه.

وأضاف جونزالو إسكالانتي الهدف الثاني للفريق الباسكي في الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، ازدادت متاعب الفريق الأندلسي بعدما لعب منقوصا من لاعب بطرد الجزائري عيسى ماندي بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 55.

ثم أحرز تشارليز دياز الهدف الثالث من علامة الجزاء، قبل أن يعود نفس اللاعب ويضيف هدفه الشخصي الثاني والرابع للفريق.

وقبل النهاية بـ10 دقائق اختتم سيرجي إنريتش خماسية الباسكيين.