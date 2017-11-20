بالفيديو..إنجي وياسمين تكشفان كواليس كتابة مسلسل حلاوة الدنيا

قالت المؤلفة إنجي القاسم إن من أهم الصعوبات التي واجهتها في مسلسل حلاوة الدنيا وتحضيره إنه كان عملا حساسا وملئيا بالمشاعر، مشيرة إلى أنها عاشت لحظات صعبة للغاية وهي تكتبه حيث كان أحد القريبين منها مصابا بمرض السرطان.

والقاسم إحدى متدربات ورشة السيناريست تامر حبيب في مسلسل حلاوة الدنيا الذي قدمته النجمة هند صبري الفترة الماضية

وأضافت إنجي القاسم لـالمال نيوز أنها عاشت قصة العمل وهي تكتبه لأنها أم وحينما كانت تكتب مشاهد المسلسل تعيش إحساس الأم بمعاناة ابنتها بسبب السرطان.

وأشارت ياسمين المتدربة الثانية إلى أن مردود الجمهور حول مسلسل حلاوة الدنيا كان جيدا وأنساها الصعوبات التي واجهتها في كتابته وتحضيره مع إنجي القاسم.

وقالت إنها احتكت بشكل مباشر لأول مرة مع عناصر العمل الدرامي الذي تكتبه وذلك لم يحدث في مسلسل جراند اوتيل في ورشة سيناريو تامر حبيب .

وأكدتا إنجي وياسمين أنهما ينويان خوض تجربة الدراما التيلفزيونية مرة أخرى الفترة القادمة بالإضافة لمشاريع سينمائية أيضا