بالفيديو… أول إعلان تشويقي لمحمد رمضان في نسر الصعيد

أحمد حمدي أطلقت شركة العدل جروب الإعلان التشويقي الأول لمسلسل نسر الصعيد للنجم محمد رمضان، والذي كشف رغم مدته القصيرة نحو 20 ثانية عن أجواء مكثفة من الأكشن والإثارة. كما تدور أغلب أحداثه في صعيد مصر حيث يتحدث أغلب الممثلين بلكنة صعيدية، ومن المقرر عرض المسلسل خلال موسم رمضان المقبل. &n

أحمد حمدي

أطلقت شركة العدل جروب الإعلان التشويقي الأول لمسلسل نسر الصعيد للنجم محمد رمضان، والذي كشف رغم مدته القصيرة نحو 20 ثانية عن أجواء مكثفة من الأكشن والإثارة.

كما تدور أغلب أحداثه في صعيد مصر حيث يتحدث أغلب الممثلين بلكنة صعيدية، ومن المقرر عرض المسلسل خلال موسم رمضان المقبل.



وكشف الإعلان التشويقي الذي نشرته صفحة العدل جروب على فيسبوك عن شخصية محمد رمضان في المسلسل كضابط شرطة رغم إنه لم يظهر بالزي العسكري، كما أظهر حرباً محتدمة بين رمضان وسيد رجب الذي يؤدي شخصية تحمل اسم هتلر؛ وشبكة من الصراعات التي تدفعه لاستخدام القوة لتحقيق أغراضه..



وكان محمد رمضان بدأ يناير الماضي تصوير مسلسل نسر الصعيد، وبالإضافة إلى رمضان يشارك في بطولة المسلسل كل من درة، سيد رجب، وفاء عامر، عائشة بن أحمد، دينا، عايدة رياض، محمد حاتم وباسل الزارو، وهو من تأليف محمد عبد المعطي في التعاون الثاني مع رمضان بعد الأسطورة ومن إخراج ياسر سامي في أول تجاربه الدرامية، وإنتاج شركة العدل جروب..

http://www.facebook.com/Ramadan/videos/1745137605542324/