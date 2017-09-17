بالفيديو.. أهداف مباراة ساسولو ويوفنتوس 1-3 في الدوري الإيطالي

متابعات:قاد الأرجنتيني باولو ديبالا، صانع ألعاب يوفنتوس، فريقه للفوز على ساسولو، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما الأحد، على ملعب " مابي"، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي. افتتح ديبالا التسجيل لليوفي في الدقيقة 16، وعادل ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 49

متابعات: قاد الأرجنتيني باولو ديبالا، صانع ألعاب يوفنتوس، فريقه للفوز على ساسولو، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما الأحد، على ملعب ” مابي”، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

افتتح ديبالا التسجيل لليوفي في الدقيقة 16، وعادل ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 49، وقلص ماتيو بوليتانو النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 51، مسجلاً هدف ساسولو الأول.

وعاد ديبالا ليسحل الهدف الثالث لفريقه “هاتريك”، في الدقيقة 63، بعد تنفيذ ولا أروع لركلة ثابتة، ليمنح فريقه الفوز الرابع في الكالتشيو هذا الموسم.