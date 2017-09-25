بالفيديو.. أهداف مباراة ريال سوسيداد وفالنسيا 2-3 في الدوري الأسباني

متابعات:حقق فريق فالنسيا الإسباني، فوزا صعبا وقاتلا على حساب مضيفه ريال سوسيداد 3-2 ، خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على ملعب "آنويتا" بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.تقدم رودريجز مورينو بالهدف الأول للخفافيش في الدقيقة 26، قبل أن يعادل إلوستوندو

متابعات: حقق فريق فالنسيا الإسباني، فوزا صعبا وقاتلا على حساب مضيفه ريال سوسيداد 3-2 ، خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على ملعب “آنويتا” بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.





تقدم رودريجز مورينو بالهدف الأول للخفافيش في الدقيقة 26، قبل أن يعادل إلوستوندو النتيجة لفائدة أصحاب الأرض في الدقيقة 33ن وعاد ناتشو فيدال ليتقدم بالهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 55، ثم تعادل أويارزابال للفريق الباسكي في الدقيقة 59.

استمرت النتيجة على هذا التعادل حتى الدقيقة 85، ليسجل المهاجم الإيطالي سيموني زازا هدف الفوز للخفافيش، علما بأن المباراة شهدت طرد لاعب من كلا الفريقين، كوندوجبيا من فالنسيا وإيجور زوبيلديا من سوسيداد.

وبهذه النتيجة يقفز فالنسيا إلى المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد سوسييداد عند النقطة 9 في المركز الثامن.